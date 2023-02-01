Общество 01 февраля 2023, 07:42 Законопроект об ограничениях на удаленную работу экспертный совет ЕР рассмотрит в ближайшее время Депутат Исаев: в ЕР скоро обсудят ограничения на удаленку для нерезидентов Pixabay

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Экспертный совет «Единой России» в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работе. Он коснется ряда специальностей. Такое заявление сделал заместитель руководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщил ТАСС.

«Экспертный совет соберется в ближайшее время и его обсудит. Это касается [изменений] Трудового кодекса», — отметил депутат.

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По словам Исаева, первую версию документа уже направили на рассмотрение в совет. Парламентарий обратил внимание, что вопрос об отмене налоговых преференций и льгот для нерезидентов пока обсуждается.

Ранее замруководителя фракции единороссов в Госдуме заявлял, что налог для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые покинули страну, должен быть не ниже, чем тот, который платят сотрудники по трудовому договору.