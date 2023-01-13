Общество 13 января 2023, 11:00 Законопроект об ограничении использования пиротехники подготовят в Госдуме

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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что депутаты готовят законопроект, ограничивающий использование пиротехники. Об этом написала «Парламентская газета».

Ранее стало известно, что неизвестный бросил петарду в мусоропровод жилого дома на Митинской улице в Москве. От взрыва пострадал ребенок, которому медики сейчас пытаются спасти кисти рук.

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«Мне бы не хотелось быть таким, знаете ли, похитителем Рождества, при этом использование пиротехнических изделий сегодня, безусловно, требует дополнительного регулирования», — сообщил Хамзаев.

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По его словам, в законопроекте должен быть прописан порядок запуска петард. Во-первых, их можно будет запускать только со специальных площадок. Во-вторых, должно быть ограничено время запуска пиротехники в новогоднюю ночь.

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