Законопроект об обороте медицинских изделий рассмотрят в Госдуме

Законопроект для изменения правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий внесло российское правительство на рассмотрение Госдумы.

Документ был размещен на портале думской электронной базы, пишет ТАСС.

Новый закон вносит коррективы в положение о госконтроле в сфере обращения медицинских изделий. В частности, уточняются вопросы контроля их безопасности.

Кроме того, документ устанавливает, что производство медицинских изделий, подлежащих государственной регистрации, должно соответствовать требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения.

После того, как начнут действовать все необходимые нормативные правовые акты правительства, вступят в силу изменения в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В ноябре депутат Госдумы Николай Говорин прокомментировал сообщение о том, что в стране заработал сервис, с помощью которого медработники смогут информировать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты. Он признался, что видит в этой инициативе лишь позитив, поскольку запуск подобного сервиса продемонстрирует открытость нашего общества и вскроет проблемы, которые необходимо решать сообща.