Общество 23 мая 2023, 15:50 Законопроект об обороте оружия в новых регионах приняли в Госдуме. Что это значит Хинштейн: Госдума приняла законопроект об обороте оружия в новых регионах России РИА «Новости»

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Законопроект об обороте оружия на новых территориях России приняли в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщил в Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, выступивший одним из авторов документа.

«Инициатива устанавливает переходный период до 2026 года для оборота оружия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях», — пояснил парламентарий.

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По словам Хинштейна, россияне, у которых есть регистрация в новых регионах, смогут хранить личное оружие и патроны к нему по разрешениям, выданным в органах внутренних дел ДНР, ЛНР и Украины. Эти старые документы будут действовать до 1 января 2026 года.

При этом оформление и переоформление будет осуществлять без взимания платы, уточнил депутат.

Он обратил внимание, что после того, как закон вступит в силу, Росгвардия сможет вести учет количества владельцев оружия, а также регулировать вопросы «стажа».

Кроме того, законопроект предусматривает особенности осуществления частной охранной деятельности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Это означает, что после истечения 45 дней со дня вступления документа в силу в регионах запретят частную охранную деятельность без лицензии, выданной в порядке, предусмотренном российским законодательством.