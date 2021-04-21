Законопроект об обязательной регистрации животных внесут в Госдуму после нападения собак в Башкирии

Депутаты башкирского Курултая внесут в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Решение принято после нападения стаи собак на четырехлетнего ребенка в Учалинском районе.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев во время совещания сообщил, что не все собаки из стаи были бездомными. У некоторых есть хозяева.

«Случившееся в Учалинском районе — цепь трагических случайностей, которые, однако, имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии», — передало слова Константина Толкачева агентство «Башинформ».

Спикер парламента отметил что сейчас система работы с безнадзорными животными не справляется с ростом популяции бездомных животных, а также с их агрессией. Он заявил, что новый закон поможет привлечь к ответственности человека, который выкинул животное на улицу, снизит вероятность заражения людей общими для животного и человека инфекциями и решит проблему установления хозяина напавшей на человека собаки.

Толкачев отметил, что закон не только поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, но и облегчит поиск потерявшегося питомца и обеспечит возможность свободно путешествовать с животными.