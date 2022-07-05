Законопроект об обеспечении операций ВС РФ за рубежом приняли в первом чтении

Правительственный законопроект об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом приняли на заседании Госдумы в первом чтении. Согласно проекту, правительство сможет принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики.

Этот документ позволяет госзаказчикам, среди которых Минобороны, МЧС, Росгвардия и ФСБ, увеличивать или уменьшить объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов. Помимо этого, допускается изменение цены контракта с учетом законодательства и в пределах показателей гособоронзаказа, написал ТАСС.

«Уверен, что нововведения будут способствовать повышению оперативности и эффективности всестороннего и своевременного обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов всем необходимым при выполнении ими задач», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Из пояснительной записки следует, что в случае введения специальных мер кабмин получает полномочия устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях и на отдельных производственных объектах. Также эти меры включают в себя разбронирование материальных ценностей госрезерва и временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.