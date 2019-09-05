  • Законопроект об антимонопольном комплаенсе внесли в Госдуму

    05 сентября 2019, 01:07

    Мария Борисова

    Законопроект об антимонопольном комплаенсе и порядке его организации внесли в Госдуму РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
    Законопроект об антимонопольном комплаенсе внесли в Госдуму

    Правительственный проект закрепляет в законодательстве понятие антимонопольного комплаенса.

    Так называют инструмент, позволяющий предупредить нарушения закона о конкуренции и снизить антимонопольные риски компаний. Для этого хозяйствующие субъекты должны внедрить внутренние системы контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.

    Сейчас за нарушение закона «О защите конкуренции» предусмотрены оборотные штрафы и уголовная ответственность. Также чтобы не допустить нарушения, используются предупреждения.

    Отмечается, в случае принятия законопроекта эффективность антимонопольного регулирования повысится. Это позволит создать дополнительные способы обеспечивать соблюдение законов.