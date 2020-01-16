Законопроект о звании «Город трудовой доблести» одобрили в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает ввести в России почетное звание «Город трудовой доблести». Его внес на рассмотрение президент страны Владимир Путин во вторник, 14 января.

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоен тем городам страны, которые проявили себя во время Великой Отечественной войны.

«Звание „Город трудовой доблести“ присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в ВОВ 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в тексте законопроекта.

Городу могут присвоить это почетное звание, если его предприятиям вручались переходящие красные знамена Государственного комитета обороны СССР или они имеют государственные награды.

Это звание также получать города, которые могут документально подтвердить факты трудового героизма своих жителей во время войны.