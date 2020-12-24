Законопроект о «зеленой продукции» поддержали в Правительстве

Российское правительство поддержало законопроект о «зеленой продукции», заявила в четверг 24 декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Документ направят в Госдуму для рассмотрения в весенней сессии.

«Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, — это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан. Сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие с улучшенными характеристиками или „зеленая“ продукция должна быть доступна для широкого круга населения», — сообщила Виктория Абрамченко, добавив, что у отечественного сельского хозяйства есть все преимущества и возможности для создания этого сегмента.

На «зеленых продуктах» в магазинах будет нанесен специальный знак. Проверку на получение этого знака производитель сможет пройти добровольно. При этом Министерство сельского хозяйства РФ будет вести реестр «зеленых производителей».

Предполагается, что «зеленые продукты» будут отвечать более высоким стандартам качества и экологичности при производстве. В них должны будут отсутствовать пищевые добавки, антибиотики, стимуляторы роста и откорма, гормоны и прочие вредные вещества.