Законопроект о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму | 360°

Общество 26 октября 2022, 21:31 Законопроект о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму Проект о защите русского языка от излишнего употребления иностранных слов внесли в Госдуму РИА "Новости"

Читать 360tv в

В России хотят совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного и его защиту от чрезмерного употребления иностранных слов. Предусматривающий это законопроект внесли в Госдуму. Документ размещен в базе ГД.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — указано в пояснительной записке.

Реклама

Помимо этого документ вводит понятия «нормативные словари и грамматики», а также «нормативные справочники». Они фиксируют нормы современного русского языка при его использовании в качестве государственного.

Реклама

Депутаты из Санкт-Петербурга Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок считают, что следует ввести уголовную ответственность за осквернения гимна России. Они подготовили проект поправок в Уголовный кодекс. Депутаты предлагают изменить 329-ю статью УК. Сегодня за осквернения гимна России грозит административная ответственность.