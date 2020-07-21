Законопроект о запрете выдачи займов подросткам внесли в правительство РФ

Законопроект о запрете выдачи кредитов и прочих займов несовершеннолетним гражданам поступил в правительство РФ.

Согласно документу, если человек в возрасте от 14 до 18 лет не приобрел полную дееспособность, то он не имеет право самостоятельно совершать сделки, при которых в силу вступают заемные обязательства. Исключением станет лишь образовательный кредит.

В пояснительной записке к законопроекту уточнили, что в настоящий момент подростки могут оформлять микрозаймы в упрощенном порядке. Это нередко делают через интернет. Помимо прочего, несовершеннолетние получают денежные средства у знакомых по расписке, а также приобретают товары в рассрочку, информирует «ФедералПресс».

При неспособности заемщика выплачивать долг погашение ложится на плечи его законных представителей. По словам авторов проекта, нововведения защитят имущественные интересы жителей России.

Ранее сообщалось о критическом уровне кредитов, выданных подросткам. С начала минувшего года банки начали в 2,5 раза одобрять займы 18-летним заемщикам.