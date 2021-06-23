Законопроект о запрете треш-стримов передали в правительство

Работа над законопроектом о запрете треш-стримов в России завершена. Документ передан на отзыв в правительство, сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, внесение законопроекта в Госдуму планируется в июле, сообщило РИА «Новости».

Ранее Пушков заявлял, что этот документ может быть принят в ходе весенней сессии, до летних отпусков парламентариев. По его словам, в финальной версии законопроекта пропишут административные штрафы до 600 тысяч рублей при условии, если стример не сделал ничего противоречащего уголовному законодательству.

Тема запрета таких трансляций была поднята после того, как в начале декабря 2020 года на стриме видеоблогера Станислава Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, погибла девушка. Решетников при этом не прервал трансляцию. Зрители наблюдали, как он вызвал врачей и полицию. Суд отправил стримера в колонию строгого режима на шесть лет. Сам Reeflay уверял, что его подруга скончалась от передозировки наркотиков.

Еще один судебный процесс продолжается по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Он избил девушку в прямом эфире в студии для своих треш-стримов на Пресненской набережной. По данному факту было возбуждено дело о побоях. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.