Общество 11 ноября 2022, 01:34 Законопроект о запрете съемки в кинотеатрах внесли в Госдуму Правительство внесло в ГД законопроект о запрете съемки в кинотеатрах Unsplash

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Посетителям кинотеатров решили запретить снимать видео на сеансах. Законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагается дополнить Федеральный закон от „О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации“ (далее — Закон о кино) положениями, вводящими прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов», — заявили авторы законопроекта.

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В случае нарушения правил зрителю могут отказать в предоставлении услуг. Такое право получат кинотеатры после принятия закона.

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Также в документе предлагается обязать кинотеатры информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Организация эвакуации людей тоже войдет в список того, что должны будут делать компании.

Авторы законопроекта хотят заставить производителей и прокатчиков предоставлять к российским фильмам субтитры и тифлокомментарии. Их будут передавать кинотеатрам вместе с копиям картин.