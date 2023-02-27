Общество 27 февраля 2023, 19:06 Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей внесли в Госдуму ГД рассмотрит проект о запрете идеологии бездетности РИА «Новости»

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Законопроект о запрете распространения среди детей пропаганды чайлдфри повторно внесли в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — Заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

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В пояснительной записке указали, что сторонники идеологии бездетности распространяют идеи деструктивного социального поведения, которые не совпадают с традиционными семейными ценностями.

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«Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения „чайлдфри“, ведет к деградации общественных институтов», — отметили авторы законопроекта.

Ранее глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина охарактеризовала типы женщин без детей. Среди них те, кто живет для себя. По словам депутата, за шесть лет в 28 раз увеличилась доля контента в соцсетях по пропаганде отказа от деторождения.