Общество 11 апреля 2023, 15:24 Законопроект о запрете продажи вейпов детям и подросткам одобрили в первом чтении Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Unsplash

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Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник одобрили в первом чтении законопроект о полном запрете продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе безникотиновых. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки к законодательству вводят полный запрет обращения жидкостей для электронных испарителей, содержащих добавки или ароматизаторы, усиливающие никотиновую зависимость. Перечень добавок определит кабинет министров, написал RT.

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале сообщил, что вейпы очень вредны для здоровья, тем более молодых людей.

«В жидкостях для вейпов присутствуют химические вещества и тяжелые металлы, которые повышают риск развития злокачественных новообразований в несколько раз. Также токсичные пары способствуют сужению дыхательных путей и образованию рубцов на легких», — отметил он.

Также документ распространяет уже принятые ограничения по рекламе и продаже табачной продукции на все устройства потребления веществ, содержащих никотин. Под этими устройствами понимаются приборы, используемые для получения пара или аэрозоля, как с никотином, так и без него.