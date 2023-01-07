Общество 07 января 2023, 05:14 Законопроект о запрете продажи пива без лицензии подготовят в Госдуме Депутат Хамзаев: законопроект о запрете продажи пива без лицензии внесут в Госдуму РИА «Новости»

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В России готовят законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС), а также запрете продажи пива без лицензии. Об этом сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в разговоре с РИА «Новости». Внести законопроект в Госдуму планирует в период весенней сессии.

«Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — сказал Хамзаев.

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По оценкам экспертов, как заметил политик, пиво и пивные напитки являются в стране самым продаваемым алкоголем. Однако они «до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС».

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Как объяснил парламентарий, при подключение пива к этой системе госсистеме, оно все будет учтено, что в значительной степени сократит долю контрафакта.

«Налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина», — объяснил Хамзаев.

Такой подход, как подчеркнул политик, позволит дать пивной отрасли прозрачность, а из магазинов пропадет контрафакт, «который в отрасли составляет не менее 30%».

Ранее стало известно, что продажу алкогольного пива на стадионах в России в 2023 году не планируют возобновлять. Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года.