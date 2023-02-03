Общество 03 февраля 2023, 18:07 Законопроект о запрете коллекторской деятельности внесли в Госдуму Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму закон о запрете коллекторской деятельности РИА «Новости»

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Группа депутатов и сенаторов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете деятельности коллекторов в России. Об этом свидетельствует информация из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы предложили полностью запретить в стране деятельность тех организаций, у которых возврат просроченной задолженности является основным видом деятельности.

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Также они предложили ввести запрет кредиторам привлекать иных лиц для осуществления мероприятий, направленных на возвращение денежных средств по просроченной задолженности.

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«Принятие законопроекта защитит законные права и интересы граждан, а также высвободит большое количество людей, способных к производительному труду», — сказано в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в случае принятия закона он начнет действие через месяц после официального опубликования.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, что в случае нарушения прав со стороны коллекторов, им следует обратиться в главк Федеральной службы судебных приставов по региону.