Общество 06 апреля 2023, 22:44 Законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов разработали в Госдуме Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов Freepik

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Законопроект о запрете жидкостей для вейпов, в частности, безникотиновых, с ароматизаторами или добавками для усиления зависимости, разработали в Государственной думе. Об этом сообщил ТАСС.

Над проектом работали парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Согласно документу, в стране хотят прекратить выпуск никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина с добавками для повышения привлекательности подобной продукции. Речь идет об ароматизаторах и красителях, а также усиливающих никотиновую зависимость веществ.

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С перечнем добавок определится российский кабмин. Также в законе предлагается уточнить, что конкретно является безникотиновой жидкостью. Под понятием подразумевается любая жидкость без никотина или с его минимальным содержанием менее 0,1 миллиграмма на миллилитр, которая предназначена для использования в «устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина».

Володин уже говорил о том, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних россиян коснется и подобных устройств, рекламы и их реализации на полках магазинов. Он также отмечал, что законопроект могут принять 11 апреля, сообщил RT.