Законопроект о «вынужденно безработных» назвали реальной помощью для бизнеса

Депутаты внесли на рассмотрение законопроект «о вынужденно безработных». Эксперты считают, что он сможет помочь среднему и малому бизнесу.

«На период пандемии это действительная помощь малому и среднему бизнесу, так как они действительно пострадали», — рассказала преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

Правда, эксперт отметила, что нужно разработать четкий механизм получения помощи от государства.

Законопроект о «вынужденно безработных» внесли на рассмотрение депутаты Госдумы. Они отметили, что он поможет признать статус людей, которые остались без денег во время пандемии, сообщила «Газета.ru».

Многие предприниматели вынуждены были приостановить деятельность, это привело к задержкам зарплат или вообще к отсутствию денег. Именно в таких случаях нужно признать сотрудников «вынужденно безработными» и назначить им специальное пособие, которое будет составлять средний размер обычной заработной платы гражданина.