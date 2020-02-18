Законопроект о выходном 31 декабря не приняли в правительстве. Но работать, может, и не придется

Перед Новым годом в обществе начали активно обсуждать вопрос о переносе рабочего дня с 31 декабря. Последний день перед праздниками предлагали сделать выходным по закону, но в правительстве эту инициативу не поддержали.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — приводит ТАСС цитату из проекта отзыва Кабмина.

Сейчас по Трудовому кодексу выходные и праздничные дни могут переносить на другие даты. Это можно сделать по федеральным законам или нормативным правовым актам правительства. Получается, что Кабмин и сейчас может перенести один из выходных на 31 декабря «в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется».

Новым законопроектом о выходном 31 декабря хотели закрепить этот нерабочий день в Трудовом кодексе. Депутаты от ЛДПР предлагали сделать так, чтобы правительство переносило выходной, если последний день перед праздниками выпадет на будни.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что не против инициативы сделать 31 число выходным днем, но необходимо все проанализировать, чтобы не нанести никакого ущерба. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нет необходимости переносить рабочий день, так как зимние праздники и так продолжительные.