Законопроект о возвращении вытрезвителей поддержали в ЗакСе Петербурга

Уточняется, что председатель комитета Денис Четырбок рекомендовал принять проект этого закона в первом чтении. Как он считает, тема возобновления работы вытрезвителей в настоящий момент стоит очень остро. Политический деятель отметил, что за 2020 год от алкогольного опьянения в Петербурге погибли 50 тысяч местных жителей.

Помимо прочего, в городе увеличилось количество случаев домашнего насилия. В рамках заседания члены комитета единогласно проголосовали за принятие проекта в первом чтении. Кроме этого, в ЗакСе заявили о необходимости создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.