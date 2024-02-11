Общество 11 февраля 2024, 15:58 Законопроект о возрасте контрактников пропал с сайта правовых актов РИА «Новости»

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Проект Минобороны, предполагавший установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, удалили с официального сайта правовых актов. На других страницах ресурса документа тоже нет.

«Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится на сайте.

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Изначально документ опубликовали 8 февраля. Он содержал сведения о повышении возраста для увольнения контрактников во время мобилизации.

Проект подразумевал, что во время мобилизации, военного положения или военного времени контрактники и мобилизованные будут служить до установленного законом предельного возраста.

Высшие офицеры смогут уволиться не раньше 70 лет, а рядовые служащие должны будут оставаться в армии до 65 лет. Авторы законопроекта объяснили, что благодаря документу получится достичь нужный уровень укомплектованности ВС России.