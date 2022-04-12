Госдума может принят законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ уже 18 мая. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на авторов документа.

По информации издания, депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Первое чтение документа может состояться 18 мая.

Согласно законопроекту, Генпрокуратуру хотят наделить полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, распространяющих недостоверные сведения. Нарушителям запретят работать, а у их сотрудников отберут аккредитации. Речь идет не только о российских, но и иностранных медиа.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, за последний месяц западные страны заблокировали большое количество российских СМИ. Причем решения принимались без участия суда.

«Более того, зачастую эти решения принимаются даже не иностранными властями, а операторами связи. Этим вызвана срочность в подготовке такого рода поправок», — подчеркнул Луговой.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях, кроме КПРФ. Несогласные депутаты заявили, что нововведение позволит закрыть любое выступающее с критикой СМИ.