Законопроект о статусе ветерана для добровольцев РФ в Донбассе направили в правительство

Законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев РФ в Донбассе направили в правительство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроект подготовлен и был направлен в правительство», — сообщил Нилов в комментарии ТАСС.

Вопросы, связанные с признанием ветеранами боевых действий россиян, которые входят в воинские подразделения Донецкой и Луганской народных республик, поручил проработать спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце марта.

Ранее Госдума приняла закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Согласно документу участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

По словам первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, речь идет, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте.