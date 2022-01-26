Законопроект о штрафах для недобросовестных владельцев животных разработали в ЯНАО

Законопроект, предполагающий штрафы для недобросовестных владельцев домашних животных, разработали в ЯНАО по поручению губернатора. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Законопроект проходит процедуру согласования. Если его примут, владельцев животных будут штрафовать за то, что они выпускают питомцев на самовыгул, а также за причинение животными вреда имуществу и другим людям. Штрафы составят от одной до пяти тысяч рублей.