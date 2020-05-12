Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму

Госдума рассмотрит законопроект, которым предусмотрены крупные штрафы для чиновников. Наказывать их хотят за оскорбление граждан. Сумма взысканий достигает 150 тысяч рублей.

Документ внесли в нижнюю палату парламента глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его текст опубликован в электронной базе данных ГД РФ.

Штрафовать хотят государственных и муниципальных служащих. За оскорбление их могут обязать выплатить пострадавшему от 50 до 100 тысяч рублей. Альтернативой станет дисквалификация чиновника на срок до года.

Если госслужащий допустил подобное повторно, то размер штрафа вырастет до 100-150 тысяч рублей. Либо нарушителя лишат права замещать должности государственной и муниципальной должности сроком до двух лет.

В конце апреля в Госдуме предложили рассматривать оскорбления в интернете как публичные. Для физических лиц это может обернуться штрафом от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц сумма будет больше — от 50 до 100 тысяч, а для юридических — 200-700 тысяч.