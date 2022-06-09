Законопроект о регулировании табачной сферы рассмотрят в России

В правительстве РФ будет рассмотрен законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, который является аналогом закона о контроле алкогольного рынка. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Министерство финансов.

По словам представителей ведомства, данная инициатива нацелена на снижение нелегального производства и оборота табачной продукции.

«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — добавили в ведомстве.

Решение о рассмотрении законопроекта было принято после повышенного роста в России нелегального производства табачных изделий.