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    09 июня 2022, 12:52

    Законопроект о регулировании табачной сферы рассмотрят в России

    Оксана Лавнюженко

    В правительстве РФ будет рассмотрен законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, который является аналогом закона о контроле алкогольного рынка. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Министерство финансов.

    По словам представителей ведомства, данная инициатива нацелена на снижение нелегального производства и оборота табачной продукции.

    «Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — добавили в ведомстве.

    Решение о рассмотрении законопроекта было принято после повышенного роста в России нелегального производства табачных изделий.