Общество 27 апреля 2023, 21:44 Законопроект о регулировании деятельности коучей внесли в Госдуму Вице-спикер ГД Чернышев внес законопроект о регулировании деятельности коучей РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Черпнышев внес законопроект о регулировании деятельности коучей. Документ предполагает также информирование ими о своей работе органов исполнительной власти, сообщило РИА «Новости».

Сейчас регулирования подобного рода просветительской деятельности нет. А существующие обстоятельства содействуют совершению противоправных действий. Недобросовестные коучи злоупотребляют доверием людей и пробелами в российском законодательстве с целью извлечения прибыли.

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«Законопроектом предлагается установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности <…> осуществляющих просветительскую деятельность в сферах, в которых гражданин потенциально подвержен риску причинения вреда жизни, физическому или психологическому здоровью, а также причинения ущерба имуществу, — сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, коучи будут обязаны предоставлять такую программу для ознакомлению участникам просветительской деятельности и уведомлять о них органы исполнительной власти.

Ранее сообщалось о задержании «королевы марафонов» — блогера Елены Блиновской. Ее доставили на допрос во второе управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Она обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.