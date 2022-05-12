Законопроект о расширении пределов необходимой обороны при защите жилища внесли в ГД

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий расширить допустимые пределы необходимой обороны при проникновении в жилище. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Главный лейтмотив нашей инициативы: мой дом — моя крепость. Таким принципом руководствуются многие страны, те же США. Если в твой дом кто-то вломился ночью, угрожает твоей семье, любой человек может совершить в адрес напавшего определенные действия», — рассказал изданию один из авторов законопроекта, сенатор Вадим Деньгин.

Авторы решили составить законопроект, поскольку обратили внимание, что россиянам часто выносят несправедливые приговоры за действия, которые они совершили, обороняясь от вломившегося в жилище злоумышленника.