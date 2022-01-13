Законопроект о QR-кодах в общественных местах запланировали принять до конца января

В России на следующей неделе планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Не исключено, что документ примут до конца января. Парламентарии подготовили к нему поправки, в том числе о ценах на тесты и ограничении срока действия нового закона.

В комитете Госдумы по охране здоровья напомнили газете «Известия», что федеральный закон необходим для установления единых для всех рамок применения ограничений по QR-кодам. В российских регионах их уже применяют, но без соответствующей законодательной базы.

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — подчеркнул первый зампред комитета Федот Тумусов.

Среди предложенных депутатами поправок — предельные цены на тесты по выявлению COVID-19 и наличия антител. Изменения внесли и насчет максимальных сроков выдачи россиянам результатов исследований. QR-коды предлагают выдавать всем, у кого выявят антитела к коронавирусу. В число поправок также вошло замечание об ограниченном действии законопроекта. Он должен завершиться 1 июня без права продления.

В экспертном сообществе полагают, что вопрос принятия проекта закона о QR-кодах фактически решен. Особенно на фоне предупреждений российских врачей о новой волне COVID-19, которую вызовет штамм «омикрон».

От рассмотрения второго законопроекта о QR-кодах — на транспорте — в Госдуме отказались. Специалисты отметили, что такой шаг значительно снизил градус напряженности в обществе в отношении вероятных ограничений.