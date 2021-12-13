Законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. О таком решении заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — сообщил Володин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вопрос о снятии документа с рассмотрения будет обсуждаться 13 декабря на Совете Госдумы.

Также Володин напомнил слова президента Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, касающихся введения системы QR-кодов на транспорте. Лидер страны подчеркивал, что к законопроект нужно изучить самым внимательным образом, чтобы не ограничить права россиян. Путин призывал действовать очень аккуратно и взвешенно.

Законопроект об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября. Новые правила предлагалось ввести с 1 февраля до 1 июня 2022 года.