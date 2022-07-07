Еще один выходной предложили сделать в РФ в День семьи

Законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности — 8 июля — нерабочим внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом Российской Федерации общего количества таких дней», — говорится в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности (в день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских).

Этот праздник стал широко отмечаться в 2008-м и считается альтернативой западному Дню святого Валентина (14 февраля). Теперь он закреплен президентским указом.