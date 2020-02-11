Законопроект о принудительном лечении страдающих алкоголизмом разрабатывают в Госдуме

Говорин подчеркнул, что, согласно документу, принудительно лечить предполагается только «злостных алкоголиков». То есть людей, которые после приема алкоголя проявляют асоциальное поведение, представляют опасность для себя и окружающих. Сюда же парламентарий отнес домашних тиранов. Он подчеркнул, что 70% насилия в семье связаны с алкогольным опьянением.

«Мы предлагаем следующее: если человек злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения совершил административное правонарушение, то судья, который рассматривает дело, может, установив причинно-следственную связь содеянного с употреблением алкоголя, направить этого гражданина на медицинское обследование на предмет диагностики у него алкогольной зависимости. И в случае, если это исследование покажет, что человек страдает алкоголизмом, а его асоциальное поведение причинно-следственно обусловлено алкогольной болезнью, то судья вправе, помимо собственно наказания за содеянное, обязать его пройти необходимое лечение и реабилитацию», — рассказал Говорин.

Он уточнил, что лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным. Зависеть это будет от обстоятельств правонарушения и рекомендаций врачей.

Если человек попытается уклониться от такого лечения, законопроект предусматривает санкции.

Парламентарий отметил, что для людей с наркотической зависимостью такие нормы в РФ уже действуют.

«Здесь важно вести широкую разъяснительную работу с населением, объяснять людям, что недобровольное лечение алкоголизма в данном случае — благо не только для больных, которые, как правило, утрачивают критичность и не способны осознавать свою зависимость от алкоголя, но и для окружающих, в первую очередь близких», — отметил Говорин.

Он напомнил, что подобная система уже была в СССР. Существовали лечебно-трудовые профилактории, где принудительное лечение могло проходить год или два.

Парламентарий заявил, что проект направлен и на улучшение демографической ситуации. Колоссальная доля смертности в России так или иначе связана с употреблением алкоголя.

«Что такое смертность от внешних причин? Это не только смертельные отравления алкоголем, показатель которых остается высоким, но и убийства, смертность от ДТП с нетрезвыми водителями, утопления в водоемах, самоубийства, особенно у мужчин, — отметил Говорин. — Указанные виды смертности от 50% до 70% ассоциированы с пьянством и алкоголизмом. Более того, более 20% внезапной смерти от острого сердечного приступа также провоцируется злоупотреблением алкоголем, особенно крепкими напитками».

Также он отметил, что почти 11 лет разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин также отчасти связаны с алкоголизмом.