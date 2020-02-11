    11 февраля 2020, 09:27

    Законопроект о принудительном лечении страдающих алкоголизмом разрабатывают в Госдуме

    Ирина Нагайникова

    Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин рассказал о законопроекте, предусматривающем принудительное лечение от алкоголизма. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Говорин подчеркнул, что, согласно документу, принудительно лечить предполагается только «злостных алкоголиков». То есть людей, которые после приема алкоголя проявляют асоциальное поведение, представляют опасность для себя и окружающих. Сюда же парламентарий отнес домашних тиранов. Он подчеркнул, что 70% насилия в семье связаны с алкогольным опьянением.

    «Мы предлагаем следующее: если человек злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения совершил административное правонарушение, то судья, который рассматривает дело, может, установив причинно-следственную связь содеянного с употреблением алкоголя, направить этого гражданина на медицинское обследование на предмет диагностики у него алкогольной зависимости. И в случае, если это исследование покажет, что человек страдает алкоголизмом, а его асоциальное поведение причинно-следственно обусловлено алкогольной болезнью, то судья вправе, помимо собственно наказания за содеянное, обязать его пройти необходимое лечение и реабилитацию», — рассказал Говорин.

    Он уточнил, что лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным. Зависеть это будет от обстоятельств правонарушения и рекомендаций врачей.

    Если человек попытается уклониться от такого лечения, законопроект предусматривает санкции.

    Парламентарий отметил, что для людей с наркотической зависимостью такие нормы в РФ уже действуют.

    «Здесь важно вести широкую разъяснительную работу с населением, объяснять людям, что недобровольное лечение алкоголизма в данном случае — благо не только для больных, которые, как правило, утрачивают критичность и не способны осознавать свою зависимость от алкоголя, но и для окружающих, в первую очередь близких», — отметил Говорин.

    Он напомнил, что подобная система уже была в СССР. Существовали лечебно-трудовые профилактории, где принудительное лечение могло проходить год или два.

    Парламентарий заявил, что проект направлен и на улучшение демографической ситуации. Колоссальная доля смертности в России так или иначе связана с употреблением алкоголя.

    «Что такое смертность от внешних причин? Это не только смертельные отравления алкоголем, показатель которых остается высоким, но и убийства, смертность от ДТП с нетрезвыми водителями, утопления в водоемах, самоубийства, особенно у мужчин, — отметил Говорин. — Указанные виды смертности от 50% до 70% ассоциированы с пьянством и алкоголизмом. Более того, более 20% внезапной смерти от острого сердечного приступа также провоцируется злоупотреблением алкоголем, особенно крепкими напитками».

    Также он отметил, что почти 11 лет разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин также отчасти связаны с алкоголизмом.