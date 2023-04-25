Общество 25 апреля 2023, 09:44 Законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак поддержали в правительстве «Известия»: кабмин одобрил законопроект о праве регионов на усыпление бродячих собак РИА «Новости»

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Кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Документ даст субъектам возможность регулировать этот вопрос собственными законами, сообщили «Известия».

По данным издания, необходимость новых норм в правительстве объяснили неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах страны.

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В первом чтении документ могут принять уже 16 мая. Законопроект разработали депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди». Они предложили дать губернаторам и региональным заксобраниям право устанавливать порядок обращения с бездомными животными, в том числе, и принимать решение относительно их усыпления.

В положительном отзыве правительства на документ указали, что предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан.

При этом в «Русской гильдии кинологов» призвали не допустить перегибов на местах. По мнению экспертов, следует разработать методику определения агрессивности животных.