Законопроект о праве полицейских вскрывать машины внесли в Госдуму

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые здания и стрелять при угрозе нападения. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Депутаты рассмотрят поправки в федеральный закон «О полиции», который расширяет права сотрудников органов правопорядка. Документ уже внесли в нижнюю палату парламента. Его опубликовали в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «усилит права и законные интересы граждан». Он направлен на «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел». Документ расширяет полномочия полицейских. Если его примут, то полицейские смогут при необходимости вскрывать личные автомобили. Хозяина нужно будет уведомить спустя сутки после вскрытия.

Стражи порядка получат законное право досматривать людей «при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», оцеплять жилые дома по решению руководителей территориальных отделов МВД. В оцеплении смогут досматривать всех. В случае отказа, полицейские будут решать выпускать гражданинаиз оцепления или нет.

Еще один пункт изменений касается вопроса применения табельного оружия. Сотрудники органов смогут стрелять, если гражданин попытается совершить некие действия, «дающие основание расценить их как угрозу нападения»

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков рассказал «360», что на самом деле в этих поправках мало нового. Он отметил, что поправки хотят внести для того, чтобы сделать из закона «инструкцию для самих полицейских».