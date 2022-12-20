Общество 20 декабря 2022, 15:31 Законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии приняли во втором чтении Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном заключении за диверсии

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Государственная дума во втором чтении приняла проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Об этом сообщил ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие этого законопроекта стало принципиальным моментом. Россия ведет спецоперацию и одновременно принимает беженцев, страна открыта для въезда и выезда иностранцев, пояснил он.

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«Принятие законопроекта — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы», — подчеркнул Володин.

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В Уголовной кодекс России хотят внести новые статьи, касающиеся содействия, вовлечения, призывов и склонения к совершению диверсий, в том числе их финансирование. Также уголовное наказание последует за обучение по проведению таких актов и создание преступных сообществ для совершения саботажа.

Парламентарии 20 декабря приняли еще один законопроект. Он уравнивает георгиевскую ленточку с символами воинской славы. За публичное осквернение символа грозит уголовная или административная ответственность.