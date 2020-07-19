Законопроект о поддержке СМИ и издательств внесли в Госдуму

Кабинет министров внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который поможет снизить налоговую нагрузку на СМИ и издательства. Он касается трат компаний на бракованную продукцию и устаревшие тиражи.

В настоящее время 10% от стоимости тиража печатного издания или книжной продукции компания может отнести к расходам на потери, сообщают РИА «Новости». Это, например, бракованная бумага, продукция, утратившая товарный вид иди актуальность, то есть не реализованная вовремя. Такие потери уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Правительство же предлагает увеличить максимально возможный объем потерь до 30% от общей стоимости тиража.

Законопроект коснется деятельности организаций, которые производят и выпускают книжную и периодическую печатную продукцию.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о молодежной политике. Документ закрепит понятия «молодежь» и «молодая семья». Так, к «молодежи» можно будет отнести жителей России в возрасте от 14 до 35 лет. «Молодой семьей» назовут граждан, которые впервые вступают в брак.