Общество 05 сентября 2023, 15:33 Законопроект о переходе на летнее время рассмотрят в Госдуме Депутат Матвеев: в ГД рассмотрят проект о возвращении перехода на летнее время Freepik

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Профильный комитет Государственной думы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Михаил Матвеев.

Документ внесли в ГД в июне 2023 года. Проект закона предполагает перевод стрелок на час вперед с марта по октябрь. Несмотря на отрицательный отзыв правительства, документ рассмотрят в Думе, отметил Матвеев.

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«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — сказал парламентарий.

Из законопроекта следует, что практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года. К этому моменту Госдума должна определить судьбу инициативы.

Сейчас россияне живут по зимнему времени. В результате в летний период на большей части регионов появляется лишний световой час, который можно было использовать для полноценного отдыха людей, объяснил ранее Матвеев.