Законопроект о налогообложении криптовалют одобрили в профильном комитете Госдумы

Думский Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит налогообложение операций с криптовалютами. Об этом сообщило РИА «Новости».

RT добавил, что в Комитете обозначили необходимость уточнить ряд моментов, а также разобраться с отсутствием в Гражданском кодексе понятия «цифровая валюта». Законопроект предусматривает, что криптовалюта амортизации не подлежит, а связанные с ее обращением операции не признаются объектом обложения НДС.