Законопроект о налоге на роскошь подготовили в Госдуме

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили проект закона о налоге на роскошь. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей», — сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

В пресс-службе отметили, что полученные средства необходимо направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки россиян с низкими доходами.

По данным Миронова, в 2018 году объем продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей, в 2020 году — до 122 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь. Это касается организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Но есть исключения. Например, налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, которое используют организации и ИП для основного вида деятельности.