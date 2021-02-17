Законопроект о налоге на криптовалюты прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому операции с криптовалютами будут облагаться налогом. Данный документ на рассмотрение внесло правительство.

В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса. Как объяснял премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на возможность юридической помощи, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

Проект предусматривает, что доходы от операций с цифровой валютой теперь будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, использующие криптовалюту, должны будут подавать декларацию, если общая сумма от операций выйдет за рамки 600 тысяч рублей в год.

При неуплате или неполной уплате налога полагается штраф в размере 40 процентов от необходимой суммы. За непредставление, представление невовремя или представление декларации с недостоверными сведениями назначается штраф в размере 10 процентов от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты.

При нарушении сроков декларирования штраф достигнет 50 тысяч рублей. ФНС сможет запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке проекта ко второму чтению намерен уточнить какие операции освобождаются от НДС, и кто обязан сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой.

Комитет Госдумы по госстроительству считает, что для установления налогового режима цифровых валют необходимо определить, что можно отнести к этой категории, и как она соотносится понятиями «цифровые права» и «деньги», закрепленными в ГК РФ. Для этого необходимо включить в ГК понятия цифровой валюты, либо, считают в комитете, исправить его в законе о цифровых финансовых активах.

Стоимость самой популярной на данный момент криптовалюты — биткоина — вновь побила прежний исторический рекорд. 17 февраля курс обновил исторический максимум, превысив 51 тысячу долларов.