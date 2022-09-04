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Законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ затронет фильмы и книги

Депутат ГД Хинштейн: законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ затронет фильмы и книги

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Законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений коснется фильмов и литературных произведений. Об этом заявил автор инициативы и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам парламентария, речь идет о расширении уже установленной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Если в книге или фильме нет подобной пропаганды, то не будет и ответственности.

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«Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность [того], что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это подпадает под перелагаемые нами санкции», — пояснил Хинштейн в разговоре с ТАСС.

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Он уточнил, что в сентябре законопроект пройдет обсуждение на открытых общественных слушаниях. Это необходимо для формирования окончательной редакции документа.

«Для настоящего искусства и литературы я не вижу никаких угроз, а для откровенно провокативных произведений типа „Лето в пионерском галстуке“ — да», — отметил депутат.

После завершения слушаний законопроект отправят на рассмотрение в Госдуму.

Книги

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Фильмы

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