Общество 04 сентября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ затронет фильмы и книги Депутат ГД Хинштейн: законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ затронет фильмы и книги Unsplash

Читать 360tv в

Законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений коснется фильмов и литературных произведений. Об этом заявил автор инициативы и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам парламентария, речь идет о расширении уже установленной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Если в книге или фильме нет подобной пропаганды, то не будет и ответственности.

Реклама

«Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность [того], что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это подпадает под перелагаемые нами санкции», — пояснил Хинштейн в разговоре с ТАСС.

Реклама

Он уточнил, что в сентябре законопроект пройдет обсуждение на открытых общественных слушаниях. Это необходимо для формирования окончательной редакции документа.

«Для настоящего искусства и литературы я не вижу никаких угроз, а для откровенно провокативных произведений типа „Лето в пионерском галстуке“ — да», — отметил депутат.

После завершения слушаний законопроект отправят на рассмотрение в Госдуму.

0 0 0 0 0 0