  • Законопроект о хранении данных россиян за границей прошел первое чтение

    10 сентября 2019, 15:52

    Алексей Сахаров

    За хранение данных россиян за рубежом могут ввести штрафы до 18 млн рублей. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

    Проект закона предусматривает весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России. В частности, за нарушение закона штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Самые ощутимые штрафы ожидают юридических лиц: от двух до шести миллионов рублей. В случае повторного нарушения штрафы многократно возрастут — юрлица, к примеру, могут лишиться сразу 18 миллионов рублей.

    До сих пор отдельной ответственности за нарушение правил локализации персональных данных в законодательстве предусмотрено не было. Нарушителей штрафовали по административной статье за непредоставление информации — например, Facebook оштрафовали на три тысячи рублей, но это соцсеть проигнорировала.

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    «Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения», — отметили в пояснительной записке авторы законопроекта.