Законопроект о гостевых домах внесут в Госдуму в июне

Законопроект Ростуризма о легализации гостевых домов планируют внести в Госдуму в начале июня, принять его рассчитывают осенью. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В законопроекте уточнят определение гостевого дома, установят специальные требования к размещению в гостевых домах туристов. Легализация гостевых домов повлияет на туристическую отрасль в целом. Туроператоры получат возможность организовывать отдых туристов на базе таких мест размещения.