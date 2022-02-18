Законопроект о едином тарифе взносов на соцстрахование вынесли на обсуждение

Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект о едином тарифе взносов на социальное страхование. При этом в министерстве отметили, что действующие тарифы не изменятся.

«Поправками предусмотрено установить единый круг застрахованных лиц, а также ввести единый тариф взносов на обязательное страхование (пенсионное, медицинское, социальное), который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом», — привел ТАСС цитату из сообщения пресс-службы Минтруда.

Сейчас работающие по гражданско-правовым договорам могут рассчитывать только на медицинское и пенсионное страхование. Если законопроект одобрят, то эти люди могут получать больничные, декретные и страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Как заявили в Минтруде, нововведение позволит повысить социальную защищенность более четырех миллионов россиян.

«Единый тариф составит 30% в пределах базы (это 22% на пенсионное страхование, 5,1% на ОМС и 2,9% на обязательное социальное страхование) и 15,1% на суммы сверх базы (10% из которых — на пенсионное страхование и 5,1% — на ОМС)» — уточнили в министерстве.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что действующие тарифы не поменяются.