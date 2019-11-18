Законопроект о домашнем насилии пополнится понятием «преследование»

В Госдуме предложили внести поправки в проект закона о домашнем насилии. В документ могут ввести понятие «преследование» и ответственность за него. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина отметила, что сейчас этот проект связан с делом обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова.

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Депутаты предлагают понимать под преследованием «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Например, человека могут искать, вести с ним устные и телефонные разговоры, общаться с ним с помощью третьих лиц, приходить к нему на работу, в школу или институт, домой. Данным термином можно назвать любое действие, из-за которого человек будет бояться за свою безопасность.

В проекте закона предлагается ввести защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к своей жертве. Эти предписания могут выдавать на месяц или на год. При первом нарушении человека ждет административная ответственность, при повторных — уголовная.

Пушкина добавила, что идею введения термина «преследование» в законопроект учтут при работе над окончательной версией документа.

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Как рассказала Пушкина РБК, теперь эта инициатива тесно связана с делом историка и бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Дело в том, что университет участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы.

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», — заявила депутат.

После новостей о случившемся руководитель исследования о домашнем насилии для нижней палаты парламента, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков предложил создать при вузе центр изучения проблем семейно-бытового насилия.