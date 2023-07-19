Общество 19 июля 2023, 11:22 Законопроект о длинных майских выходных не поддержали в Госдуме Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных майских выходных РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам отклонить законопроект о продлении майских выходных за счет сокращения новогодних каникул. Заседание комитета транслировали на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди». Они внесли законопроект в Госдуму 5 апреля. Тогда зампредседателя нижней палаты парламента Владислав Даванков отмечал, что регионы могут вводить дополнительные выходные во время майских праздников, но не делают этого.

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Депутаты от «Новых людей» предложили установить каникулы с 1 по 9 мая, а новогодние праздники сократить до четырех дней. Проект предусматривал изменения в Трудовой кодекс РФ.

Инициативу не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. В отзыве пояснили, что действующий график нерабочих дней составили с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

В законопроекте также не учли, что школьные каникулы совпадают с новогодними праздниками, отметили в кабмине. Там указали, что в этот период люди могут проводить время с детьми и укреплять родственные связи.

Ранее Минтруд России опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год. Новогодние каникулы продлятся 10 дней.