19 июля 2023, 11:22
Законопроект о длинных майских выходных не поддержали в Госдуме
Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных майских выходных
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам отклонить законопроект о продлении майских выходных за счет сокращения новогодних каникул. Заседание комитета транслировали на официальном сайте нижней палаты парламента.
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди». Они внесли законопроект в Госдуму 5 апреля. Тогда зампредседателя нижней палаты парламента Владислав Даванков отмечал, что регионы могут вводить дополнительные выходные во время майских праздников, но не делают этого.
Реклама
Депутаты от «Новых людей» предложили установить каникулы с 1 по 9 мая, а новогодние праздники сократить до четырех дней. Проект предусматривал изменения в Трудовой кодекс РФ.
Инициативу не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. В отзыве пояснили, что действующий график нерабочих дней составили с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.
В законопроекте также не учли, что школьные каникулы совпадают с новогодними праздниками, отметили в кабмине. Там указали, что в этот период люди могут проводить время с детьми и укреплять родственные связи.
Ранее Минтруд России опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год. Новогодние каникулы продлятся 10 дней.
Праздники
Законы
Госдума РФ
Реклама
Реклама