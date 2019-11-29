Законопроект о бытовом насилии будут обсуждать до 15 декабря

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что общественное обсуждение законопроекта о домашнем насилии продлится до 15 декабря. Такие сроки она связала с большой общественной дискуссией по данному вопросу.

Остановить на грани. Законопроект о домашнем насилии дается России с трудом Подробнее

«Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом», — заявила Горелова. Ее высказывание приведено на сайте палаты.

Согласно проекту, суд будет запрещать виновному в домашнем насилии контактировать с жертвой. В том числе, он не сможет обращаться к ней по телефону или через интернет. Такое предписание может действовать до 12 месяцев.

Также суд может потребовать виновного покинуть дом или квартиру, где он живет вместе с жертвой. Подобное решение могут принять, если у нарушителя есть возможность на срок предписания переехать в другое место. Кроме того, человеку могут запретить выяснять, где находится жертва.

В проекте закона уточняется, что органы государственной власти должны рассматривать заявления, сообщения, жалобы о бытовом насилии «незамедлительно».