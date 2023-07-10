Общество 10 июля 2023, 18:58 Законопроект о бесплатном проезде для школьников внесли в Мосгордуму Депутаты «Справедливой России» внесли в МГД проект о бесплатном проезде для школьников РИА «Новости»

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде для школьников в общественном транспорте столицы, сообщил в Telegram-канале первый заместитель руководителя фракции и кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.

В данный момент бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется только детям из многодетных семей. Остальные школьники могут воспользоваться льготным проездным, стоимость которого составит 1250 рублей в квартал или 5000 рублей в год, уточнил депутат.

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Представители фракции сочли, что деньги, которые идут на транспорт, родители могли бы потратить на развитие и обучение детей.

Ранее москвичам рассказали, как электронные сервисы помогают столичным школьникам, их родителям и учителям.