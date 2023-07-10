10 июля 2023, 18:58
Законопроект о бесплатном проезде для школьников внесли в Мосгордуму
Депутаты «Справедливой России» внесли в МГД проект о бесплатном проезде для школьников
Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде для школьников в общественном транспорте столицы, сообщил в Telegram-канале первый заместитель руководителя фракции и кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.
В данный момент бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется только детям из многодетных семей. Остальные школьники могут воспользоваться льготным проездным, стоимость которого составит 1250 рублей в квартал или 5000 рублей в год, уточнил депутат.
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Представители фракции сочли, что деньги, которые идут на транспорт, родители могли бы потратить на развитие и обучение детей.
Ранее москвичам рассказали, как электронные сервисы помогают столичным школьникам, их родителям и учителям.
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