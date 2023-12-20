Эксклюзив 20 декабря 2023, 00:19 «Законопроект не увеличит предложение на рынке». Востриков — об искусственном сдерживании роста цен на яйца Директор «Руспродсоюза» Востриков не поддержал госрегулирование цен на яйца РИА «Новости»

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Принятие в России законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на яйца, при их росте на 30% в течение 60 дней, не решит возникшую проблему. Так прокомментировал инициативу Федеральной антимонопольной службы в беседе с «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Никакой законопроект не сможет увеличить предложение на рынке, а цена — это все-таки спрос и предложение. У нас в основном дефицит хороших товаров по низким ценам, и как эту проблему решать при растущей себестоимости — большой вопрос, поэтому регулированием мы навряд ли здесь что-то решим», — заявил он.

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Востриков уверен, что надо действовать по-другому. Как вариант — оказание господдержки производителям или принятие мер, стимулирующих последних к расширению производства.

Регулирование, которое сейчас предлагают, можно рассматривать только в качестве временной меры, к которой прибегают в экстренных случаях. Просто на конкурентных рынках подобные расследования обычно не дают никаких результатов, добавил он.

«У нас экономика издержек. И здесь надо анализировать те факторы, которые приводят к росту цен, и создавать условия для того, чтобы у производителя действительно были предпосылки для снижения цен, хотя бы для стабильных цен», — подчеркнул Востриков.

Он привел в качестве примера программы по импортозамещению, когда отечественного производителя поддержали на федеральном уровне, а также политику экспортной ориентации. Востриков охарактеризовал их как «экономически правильные шаги».

Эти меры помогали развивать производство в России и создавать предложение на рынке, поэтому и сейчас нужно так действовать.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что Голицынский опытный завод средств автоматизации в этом году закупил новые станки и нарастил производство птицеводческого оборудования.